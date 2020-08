Complot familial au Brésil : une députée accusée de l'assassinat de son mari avec la complicité ses enfants Flordelis dos Santos, une députée brésilienne est accusée d'avoir été à la tête d'un macabre complot familial pour faire assassiner son mari en 2019. L'époux avait reçu une trentaine de balles et la veuve avait alors évoqué un cambriolage qui avait mal tourné.

Originaire d'une favela de Rio, Flordelis dos Santos était devenue chanteuse de gospel avant d'adopter 50 enfants des rues et de fonder une communauté évangélique avec son mari, le pasteur Anderson do Carmo. En 2018, elle a été élue députée pour le Parti Social Démocrate.



Aujourd'hui, l'immunité parlementaire dont elle jouit la tient éloignée de la prison. Mais cela pourrait changer. La Brésilienne de 59 ans est accusée d'avoir fomenté avec certains de ses enfants l'assassinat de son mari par balles le 16 juin 2019 à leur domicile familial à Niterói, dans l'Etat de Rio de Janeiro, a fait savoir le parquet.



L'époux avait reçu une trentaine de balles et la veuve avait alors évoqué un cambriolage qui avait mal tourné. Dix autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat ont été arrêtées, dont cinq enfants de la députée et une de ses petites-filles.



"20% de la famille est impliquée"

Deux autres de ses enfants, qui avaient été identifiés comme le tueur et celui qui s'était procuré l'arme du crime, sont déjà en prison depuis un an. «20% de la famille est impliquée dans le crime», a déclaré Antonio Ricardo, directeur de la Direction générale des homicides et de la protection des personnes de la police civile, aux médias brésiliens. Flordelis dos Santos a versé des larmes lors de l'arrestation de ses enfants lundi. «Elle a été surprise de notre arrivée et a pleuré un peu», a ajouté Antonio Ricardo.



Concernant les motivations du crime, il a fait savoir que la suspecte n'était pas satisfaite de la manière dont la victime gérait les finances familiales. Le couple a eu quatre enfants avant l'adoption des 5 autres. Flordelis dos Santos est également soupçonnée d'avoir tenté au moins à six reprises d'empoisonner la nourriture et les boissons de son mari et aurait voulu se venger de deux de ses enfants qui n'ont pas accepté de couvrir le crime.



«L'enquête a montré que toute cette image altruiste et décente n'était qu'un complot pour atteindre la position financière et politique, a dit le commissaire Allan Duarte, de la Police civile de Niteroi. Après avoir atteint cet objectif principal d'atteindre la Chambre des députés, elle a mis en pratique ce plan criminel intrafamilial.»



Avec Paris-Match



