Comprendre son mode « FAST TRACK » : l'approche systémique Le « Fast Track » est le chemin le plus court ou le meilleur chemin pour atteindre son objectif.



Objectifs du Président Macky SALL



· Réussir son second mandat



· Vivre l’émergence avec les sénégalais



Pour atteindre ces objectifs, il faut créer les conditions et disposer de moyens (ressources humaines, financiers, économiques, .etc.).



Rappels



1. Ra1 : L’émergence est prévue en 2035 (initialement), avec le pétrole et le gaz le délai peut être approchée (disons entre 2025 – 2029)



2. Ra2 L’opposition ne partage pas et n’adhère pas à la vision de Macky SALL (le PSE)



Remarques



1. Re1 : La constitution a verrouillé la durée et nombre de mandat



2. Re2 : Le Président Macky déroule son second mandat



Hypothèses



1. H1 : Supposons que le Sénégal sera Émergent à partir d’une date entre 2025 et 2029



2. H2 : Supposons que le Sénégal sera Émergent en 2035



3. H3 : Supposons que le Sénégal ne sera pas Émergent avant 2035



Tenant compte des Rappels (Ra1 et Ra2), les remarques (Re1 et Re2) et des hypothèses (H1, H2 et H3),



Posons-nous les questions suivantes :



1. Quel est le meilleur scénario pour le Président Macky SALL ?



2. Comment le Président Macky SALL peut dans un court délai réussir les changements qui aboutiront à l’émergence du Sénégal avant 2035 ?



3. Quelles sont les réformes qui lui permettront de vivre l’Emergence avec les Sénégalais (le moment venu comme Président de la République) ? Le cas échéant, quelles stratégies doit-il mettre en place pour que son « HOMME » assure la continuer du processus qu’à l’émergence ?



Ainsi, le « FAST RACK » se comprend : L'Emergence avec Macky avant 2035.







Modou FALL ,



Ingénieur en Informatique de Classe Exceptionnelle

