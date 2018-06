Compte Twitter du Président Macky Sall: la présidence de la République apporte des précisions

Une publication diffusée dans certains réseaux et imitant l’identité visuelle du compte Twitter de S.E.M. Macky Sall, lui prête les propos suivants : « Il est temps de mettre des sanctions aux artistes qui ont composé des sons à nos Lions. Vous portez trop la poisse comme @lafouine78… En tout cas, qu’aucun d’entre vous ne fassent une chanson pour moi pendant les élections. Vous êtes avertis ».



Le Pôle Communication tient à préciser à l’attention de l’opinion, qu’il s’agit d’une fake news et qu’un tel contenu n’a jamais été publié dans aucun des comptes de la Présidence.



Nous profitons de l’occasion pour inviter les citoyens à suivre massivement les comptes officiels de la Présidence pour s’assurer de disposer, à tout moment, de la bonne information relative aux activités présidentielles.



Le Chef de l’Etat, S.E.M. Macky Sall, félicite les Sénégalais pour leur détermination et leur enthousiasme à accompagner leur équipe nationale.











