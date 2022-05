Comptes 2021 : La société de caoutchouc de Grand Béréby réalise un résultat net de 15 milliards de FCFA

Par rapport à l’exercice 2020, ce résultat enregistre une forte progression de 92,47%.



Durant la période sous revue, les ventes de produits fabriqués par la SOGB ont connu une augmentation de 17 milliards, à 82 milliards de FCFA contre 65,139 milliards FCFA en 2020. D’après la direction de l’entreprise, cette performance est la conséquence directe de la hausse des prix de vente du caoutchouc et des prix de vente de l’huile de palme brute et de l’huile de palmiste.



Quant aux achats de matières premières et variation de stock, ils ont connu une hausse de 5,169 milliards à 26,170 milliards de FCFA contre 21,001 milliards en 2020. Les autres achats ont progressé de 966 millions, se situant à 10,649 milliards de FCFA contre 9,683 milliards de FCFA en 2020.



En ce qui les concerne, les services extérieurs ont vu leur niveau évoluer de 885 millions à 6,112 milliards de FCFA contre 5,227 milliards de FCFA en 2020.



Grosso modo, les charges totales de la SOGB ont augmenté de 8,163 milliards à 47,012 milliards contre 38,849 milliards en 2020.

La valeur ajoutée de la société s’est rehaussée de 38% à 42 milliards de FCFA contre 30,268 milliards de FCFA en 2020.

Au 31 décembre 2021, l’excédent brut d’exploitation de la SOGB a progressé de 10 milliards, passant de 17 milliard FCFA en 2020 à 27 milliards de FCFA en 2021.



Il en est de même du résultat d’exploitation qui a augmenté de 9,363 milliards à 20,581 milliards de FCFA contre 11,218 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.



La fin d'exercice 2021 a été faste pour la Société de caoutchouc de Grand Béréby (SOGB) localisée en Côte d'Ivoire puisqu'elle a réalisé un résultat net après impôts de 14,728 milliards de FCFA.