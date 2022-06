Concert de casseroles : La jeunesse exhortée à boycotter Ousmane Sonko La Plateforme d’actions pour la sauvegarde de la République (Pare) ne compte pas laisser le terrain en roue libre pour Ousmane Sonko. Hier mardi, Yankhoba Diattara et Cie se sont réunis pour examiner la situation sociopolitique et économique du pays. Également, les responsables de cette plateforme ont lancé un appel à la jeunesse, à ne pas suivre Ousmane Sonko.

Pour autant, le Coordonnateur national, le ministre Yankhoba Diattara et Cie dénoncent également le concert de casseroles appelé par Ousmane Sonko, « au moment même où des milliers d’élèves doivent faire leur examen ».



Ainsi, ils affirment que « la jeunesse consciente a désormais compris les manipulations et les mensonges de cette opposition en général et de Ousmane Sonko, en particulier ».



« Ils en appellent à une pollution sonore dans les quartiers et les villages, au moment même où des milliers d’élèves doivent faire leur examen », se désole la Plateforme Pare.



Ousmane Wade