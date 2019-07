Concert de remerciements aux ‘’Lions’’ : Des socialistes s’en prennent à Youssou Ndour

Youssou Ndour va donner un concert gratis aujourd’hui, 22 juillet 2019, à la place de la Nation pour fêter les « Lions ». Une date qui coïncide avec le 8e jour du décès d’Ousmane Tanor Dieng.



Ce qui fait que certains responsables socialistes déplorent que le Roi du “Mbalax” ait choisi le 8e jour du décès de leur défunt secrétaire général, pour fêter les Lions.

Selon Les Echos, ils pensent que par rapport à tout ce qu’Ousmane Tanor Dieng a fait pour ce pays, il aurait été plus décent d’attendre au moins le 40e jour de sa disparition, avant de chanter et de danser.



