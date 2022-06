Concert et 20 millions FCfa décaissés en plein deuil national : Ousmane Sonko indésirable à Tivaouane L’affaire des 11 bébés décédés dans un incendie survenu, la semaine dernière, au niveau de l’unité de néonatologie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, continue de plus belle.

La jeunesse de la coalition Benno Bokk Y,akaar (BBY) de la ville sainte a «condamné fermement l’attitude» du leader de Pastef qui, selon elle, a organisé un grand concert à Ziguinchor en plein deuil national, suite au décès de ces nourrissons, renseigne un communiqué.



«Cette activité récréative, organisée au moment où le peuple sénégalais observe un deuil national, démontre qu’Ousmane Sonko est loin d’être un homme d’État» , ont-ils déclaré.



Ils ajoutent : « nous déclarons Ousmane Sonko, persona non grata dans le département de Tivaouane à l’occasion des élections législatives ».



Pour ces jeunes de la coalition présidentielle, le député de l’opposition « a dévoilé à la face du monde, qu’il est un homme dépourvu de sens élevé de responsabilité. Ousmane Sonko doit immédiatement cesser de lorgner le fauteuil présidentiel ».



Car, de leur avis, « les 20 millions décaissés de la mairie de Ziguinchor pour rémunérer le rappeur Nit Doff, pourraient être investis pour changer le visage des rues et avenues récemment rebaptisées par le maire populiste Ousmane Sonko ».

