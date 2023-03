Conclusion de la Mission de revue du FMI: Le Sénégal a réalisé avec succès l’essentiel de son programme économique et financier Le Sénégal vient de boucler son programme économique et financier, avec la mission de courte durée (staff visit) du FMI qui s’est tenue du 8 au 14 mars 2023. Il s’agit de la sixième et dernière revue du Programme relatif à l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE), conclu avec le FMI sur la période 2020-2022.

Au terme de cette mission, le Sénégal a réalisé avec succès l’essentiel de son programme économique et financier (déficit budgétaire, plancher des recettes fiscales, plafond d’endettement, niveau de dépenses sociales, etc), en dépit des différents chocs qui sont intervenus durant la période sous revue (crise sanitaire, crise économique, crise sécuritaire, crise énergétique, crise climatique et crise alimentaire).



Cette mission, dit-on, a été également l’occasion d’échanger avec le FMI sur les possibilités et contours de conclusion d’un nouveau programme économique et financier, d’ici la fin de l’année 2023.



Celui-ci qui devra s’inscrire sur la même durée de trois (3) ans (2023-2025), intègrera un large spectre de problématiques actuelles, liées notamment à l’environnement, à la protection sociale et à l’énergie, afin de saisir toutes les opportunités de financements multilatéraux, bilatéraux et commerciaux qu’elles offrent.



