Concours Miss Mathématiques-Miss Sciences : L’excellence des filles fêtée

Dans cette 11e édition, Ramatoulaye Kane, élève au cours privé Marguerite Ndiaye de Saint-Louis, Miss Maths et Fatou Kiné Ndiaye, élève au lycée scientifique d’excellence de Diourbel, Miss Sciences 2022, ont reçu les encouragements, prix et appréciations de toutes les autorités éducatives.



Lors de la cérémonie de remise de prix de la 11eme édition, sous la présidence du ministre Mamadou Talla, les 32 lauréates de 16 académies du pays ont reçu les primes du ministre de l’Education nationale.



S’adressant à ces miss, le ministre déclare : « vous faites la fierté de vos parents mais aussi la fierté de toute une nation. J’adresse mes félicitations à chacune de vous et aux professeurs pour le travail supplémentaire apporté à vos parents et à tous ceux qui ont contribué à améliorer votre environnement d’apprentissage ».



« Nous vivons dans ce monde où les innovations technologiques ont envahi tous les espaces et tous les cadres. Le numérique s’impose à nous avec ce qu’il a de bon de comme ce qu’il a de néfaste aussi. Ce constat justifierait le choix du thème de la présente édition. Pour mieux cadrer nos actions avec les instructions de Son Excellence Macky Sall, de réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l’entrepreneuriat, notre département est dans la promotion de la science et les mathématiques.



C’est dans cette même dynamique que le Men a récemment accompagné la compétition panafricaine robotique à l’organisation d’un concours robotique. Ce concours a eu la participation de 16 pays d’Afrique dont le Sénégal », dit-il.



Toutefois, le ministre rappelle que la finalité de l’école comme espace de socialisation, est « d‘agir de façon précoce chez nos enfants, pour installer les valeurs civiques, morales, religieuses et culturelles. Et c’est lorsque l’enfant sera ancré dans ses propres valeurs qu’il sera apte à s’ouvrir au monde, en restant soi-même, dans un contexte où le numérique influe de plus en plus sur nos manières de penser et d’agir. L’école doit par conséquent, jouer son rôle de régulation, de socialisation et de transmission de valeurs ».