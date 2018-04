Concours d'Entrée: La Douane fait exploser le compteur

Le dernier concours d’entrée à l’école nationale des douanes remonte à 2015, année durant laquelle 33.000 candidats avaient postulé pour seulement 617 places disponibles dont 165 réservées aux professionnels ou douaniers du rang.



Trois ans après, l’Etat a décidé de poursuivre son programme de recrutement et de formation au profit de l’Administration des douanes. C’est ainsi que, depuis ce lundi, les inscriptions ont démarré pour concours d’entrée à l’Ecole des douanes.



Cette année, la particularité voire l'innovation de taille, c’est que les candidats vont s’inscrire en ligne et suivre leurs dossiers en toute flexibilité sur fond de transparence.



Autrement dit, cette innovation répond en grande partie au souci de ne pas défavoriser ceux d’entre ces derniers qui habitent dans les localités les plus éloignées du pays.



D’où la prévision d’un nombre de candidats estimé entre 70.000 et 100.000 candidats « Nous sommes convaincus que le concours va frôler ou dépasser la barre des 100.000 postulants. Ce, compte tenu de l’innovation ayant consisté à dématérialiser les formalités d’inscription » se félicite un officier des douanes, membre du comité d’organisation du concours 2018.



Au Total ils seront 395 appelés à franchir les nombreux « Haltes-Douanes » d’un concours que les organisateurs veulent sélectif, rigoureux et transparent. Ils seront nombreux les brevetés, bacheliers, licenciés, maîtrisards, docteurs et autres cartouchards à vouloir intégrer le prestigieux corps des douanes. Car en dehors des élèves et étudiants régulièrement domiciliés au Sénégal, nombreux sont ceux qui, à partir de l’étranger pour s’inscrire en ligne et venir concourir au bercail.