Concours d'entrée à la Maison d'Education Mariama BA : après un parfum de magouille, des parents crient au scandale

Pour ce parfum de magouille qui pousse certains parents d’élèves à une indignation indescriptible, tout serait parti de la liste des candidates déclarées admises au concours d'entrée en classe de sixième de l'Enseignement moyen de la Maison d'Education Mariama BA de Gorée, pour l'année scolaire 2020 - 2021.



Le cas le plus flagrant qui les indigne est celui de l’élève Fatoumata Ciss. Sur le procès-verbal de délibération en date du 20 novembre 2020, du ministère de l’éducation nationale, il est clairement mentionné : Les candidates, dont les noms figurent sur la liste paraphée en annexe, sont déclarées admises, par ordre de mérite, au concours d'entrée en classe de sixième de l'Enseignement moyen de la Maison d'Education Mariama BA de Gorée, pour l'année scolaire 2020 - 2021.



Sur la liste Fatoumata Ciss est la 1ére par ordre de mérite, après le concours. Mais grande fut la surprise de ses parents de voir à la sortie d’un communiqué de la Direction des examens et concours que la même Fatoumata Ciss, sur ces résultats des présélectionnées se retrouve était au 194éme rang.



Plus clairement, elle est sur la liste d'attente, à la 44ième place, car les 150 par ordre de mérite devaient composer s'il n'y a pas d'absente.



A Mbour aussi bien au niveau des enseignants que de l’inspection, ils n’y comprennent rien et à la limite sont même sidérés. Car comment comprendre qu’une fille classée meilleure élève du Sénégal à ce concours soit reléguée à 194ième.



Pour eux c’est comme si le concours était une mascarade. Voilà un grand flou qui menace de ternir l’image de la prestigieuse institution Mariama Ba de Gorée, si des explications claires ne sont pas apportées.



Leral.net et Leral Tv vont bientôt y mener un grand reportage qui touchera même les hautes autorités comme les institutions et le ministère concernés.