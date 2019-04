Concours de récital du Coran au Maroc : Médina Baye s’adjuge du trio de tête à l’issue d’une compétition nationale La fondation Mohammed VI des Oulémas Africains basée au Maroc va organiser durant le mois de Ramadan 2019 au Royaume chérifien un concours international de Récital du Saint Coran qui va réunir tous les pays africains. Chaque pays devant envoyé deux jeunes candidats tout en respectant le critère de parité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 14:32 commentaire(s)|

Un concours national de récital de Coran réunissant au moins cinq grandes familles confrériques (Touba, Tivaoune, Ndiassane, Famille Omarienne et Madina Baye Niasse) a lieu samedi à l’Institut Islamique de Dakar sur initiative de la section sénégalaise de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains.

Les familles religieuses précitées avaient envoyé chacune cinq candidats en vue de sélectionner les deux candidatures du Sénégal devant prendre part au concours africain de récital du Saint Coran organisé par la Fondation Mouhammed V au Maroc au courant du mois de Ramadan 2019.

A l’issue du Concours national pour désigner les candidats sénégalais, Médina Baye s’est adjugée les trois premières places. Mouhamadou Moustapha Niang, Mahi Touré et Mamadou Lamine Dianté, venus de Médina Baye ont remporté les trois premières places au cours d’une phase éliminatoire conduite par un jury de haut niveau.

Arrivé premier au Sénégal, Mouhamadou Moustapha Niang sera accompagné par Mame Diarra Ngom, une candidate de Touba Mbacké arrivée à la quatrième place, mais qui a composté son ticket pour le concours international au Maroc au bénéfice de la règle de parité exigée par la Fondation Mouhammed VI des Ouléma Africains.

La performance de Médina Baye à la phase éliminatoire au Sénégal pour le concours Récitation du Saint Coran de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains illustre ‘’le niveau élevé et la rigueur qui caractérisent le concours du Prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran dont la septième édition se prépare pour le mois de Ramadan à Médina Baye’’, selon Mouhamed Abdoul Malick Niass qui a conduit la délégation de Médina Baye pour la sélection des candidats du Sénégal.

Coordinateur général du Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran, Mouhamed Abdoul Malick Niass, que nous avons joint au téléphone, estime que ce concours international de Médina Baye constitue ‘’une référence mondiale et un cadre d’excellence car toutes les années il met en compétition des participants venant du Sénégal, de la Mauritanie, du Nigéria, de la Gambie, du Ghana, des Etats Unis, de la France et bien d’autres pays’’.

M. Niass a promis un encadrement efficient pour que Mouhamadou Moustapha Niang de Médina Baye et Mame Diarra Ngom de Touba puissent représenter dignement notre pays le Sénégal au prochain concours de la fondation Mohammed VI des Oulémas Africains.





Abdoulaye Diallo (Correspondant à Kaolack)













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos