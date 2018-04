Concours de récital du Coran édition 2018: " Les maîtres coraniques jouent un rôle extrêmement important dans le tissu social de la société sénégalaise" selon Mouhamed Fall

Le gouverneur de la région de Dakar qui présidait, hier, un comité régional de développement (CRD) sur le concours de récital du coran édition 2018 a assuré que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de la cérémonie. «Je voudrais insister sur l’importance de cette cérémonie qui va regrouper 10 000 personnes raison pour laquelle, l’événement doit faire l’objet d’un traitement particulier surtout par les services de l’Etat en termes de sécurité d’accompagnement des organisateurs», a déclaré, Mouhamed Fall qui souligne que les maitres coraniques jouent un rôle extrêmement important dans le tissu social de la société sénégalaise en contribuant à la formation des enfants et à bâtir des comportements et des valeurs islamiques et sociétale. Selon lui, «un tel événement ne peut pas passer sous silence». «C’est la raison pour laquelle nous avons à la demande des organisateurs enclenché des processus d’accompagnement de cet événement. Sur le plan de la sécurité nous allons prendre des dispositions spéciales pour sécuriser les lieux d’hébergement. Nous avons un plan de circulation à gérer au niveau de Grand théâtre mais la police à l’expertise, c’est un fait qui a leur portée», a ajouté le gouverneur Mouhamed Fall qui soutient qu’ils vont demander à la Senelec de mettre hors délestage le Grand Théâtre. Prenant la parole, Ousmane Ndiaye, coordonnateur national du comité national chargé des récitals coraniques a indiqué que toutes les doléances ont été prises en compte lors de ce CRD. «Aujourd’hui, le gouverneur a convoqué cette réunion au cours de laquelle on avait soulevez beaucoup de questions d’interrogations mais heureusement, il a toutefois donné des suites favorables et je crois que cette édition sera une édition spéciale du point de vue de l’organisation», s’est réjoui Ousmane Ndiaye. Khaliloulah SALL ( vox pop)