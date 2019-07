Concours général : 121 lauréats honorés ce jeudi La cérémonie officielle de remise des prix du Concours général sera présidée ce jeudi, par le Président Macky Sall. Au total, 121 lauréats seront ainsi récompensés, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Pour l’édition de cette année, les filles dament le pion aux garçons pour les classes de première avec le plus de prix. Mais ces derniers obtiennent plus de lauréats pour les classes de terminales. La marraine de cette année est feue Rose Dieng, tandis que le thème retenu est « L’excellence comme moteur de l’émergence, quels défis pour le Sénégal » ?



A noter que Diariétou Sow du Lycée d'Excellence de Diourbel, est pour la seconde année consécutive, la meilleure élève du Sénégal.

