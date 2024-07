Concours général: Les écoles publiques dament le pion aux privés

L’édition 2024 du Concours général voient l’enseignement public triompher du privé. Les résultats affichés montrent que les écoles publiques ont remporté 84,82 % des distinctions (prix et accessits) au Concours général e cette année, et celles du privé 15,17 %,.



Quarante et un des lauréats des classes de terminale vont dans des écoles publiques, contre huit pour leurs camarades de l’enseignement privé. Les filles ont obtenu 57 distinctions, soit 50,98 %, avec 36 prix et 25 accessits. Les garçons ont remporté 55 distinctions, dont 32 prix, soit 49,02 %, détaille LeTémoin qui donne l'information.