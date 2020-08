Concours international de l’UNESCO sur l’Intelligence artificielle en Afrique : 4 étudiants de l’UGB de Saint-Louis sur le trône Le Sénégal vient de remporter le premier prix du concours international de l’UNESCO sur l’Intelligence artificielle en Afrique. Saloum Sané, Amina Awa Niang, Fatima Sané et Alassane Koringho Sagna, c’est cette une équipe de 4 étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui remporté ce trophée.

« Seul le travail paie« , dit l’adage. Et c’est ce que les jeunes étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis ont compris. Le Sénégal vient de remporter le premier prix du concours international de l’UNESCO sur l’Intelligence artificielle en Afrique.

C’est une équipe de 4 étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui a représenté le pays de la téranga dans ce challenge organisé par la chaire UNESCO de l’Université de Bordeaux (France).

L’équipe du Sénégal est donc arrivée à la toute première place devant 9 autres équipes du continent africain. Saloum Sané, Amina Awa Niang, Fatima Sané et Alassane Koringho Sagna ont bravement défendu les couleurs du Sénégal. Ces étudiants de l’UGB étaient encadrés par Adama Sambou.

Ce challenge international de l’UNESCO vise à promouvoir l’intelligence artificielle en Afrique à travers des productions audiovisuelles (web-documentaires ou reportages). L’équipe du Sénégal a réalisé un web-documentaire intitulé : « Le Sénégal au rendez-vous de l’intelligence artificielle ».

