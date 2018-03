Condamnation de Khalifa SALL à 5 ans de prison, « une confirmation de l’effondrement de l’état de droit » selon Me Abdoulaye TINE Condamnation de Khalifa SALL à 5 ans de prison, « une confirmation de l’effondrement de l’état de droit » selon Me Abdoulaye TINE, Président de l’Union Sociale Libérale (USL).

Le Leader de l’USL, Me Abdoulaye TINE, candidat à l’élection présidentielle de 2019, a réagi suite à la condamnation du Maire de Dakar par le Tribunal correctionnel de Dakar à une peine de 5 ans de prison, « une confirmation de l’effondrement de l’Etat de droit dans notre pays ».



« L’édifice poursuit inexorablement son écroulement, pour avoir manqué à sa promesse démocratique et humaniste. »



Il poursuit en indiquant que la justice ne doit pas être sourde aux alarmes sur la montée des inégalités et de l’injustice, bien au contraire, la justice se doit de s’ériger en rempart pour protéger les citoyens contre toute forme d’arbitraire du pourvoir.



« Nul n’ignore les vraies raisons qui ont poussé le régime en place à renvoyer Khalifa SALL devant une juridiction pénale , s’exclame-t- il. Au détour de cette décision, on nous apporte une confirmation supplémentaire de l’effondrement des garanties contre les velléités d’instrumentalisation du pouvoir judicaire par le pouvoir politique. »



Citant Prosper Veil, il déclare « que le droit comme la guerre n’est très souvent que la continuation de la politique par d’autres moyens ».



Il termine en indiquant qu’il apportera son soutien à Khalifa SALL aussi bien sur le plan national qu’international, afin que ce dernier puisse recouvrer rapidement la liberté avant l’élection.



L’avocat et candidat à l’élection présidentielle de 2019, promet enfin d’être le garant de la démocratie et de l’état de droit au Sénégal une fois qu’il sera élu.

