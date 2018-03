Condamnation de Khalifa Sall : Malick Gakou dénonce le "verdict d’une justice instrumentalisée"

Le patron du Grand parti a réagi à la condamnation de Khalifa Sall, à cinq ans de prison ferme et 5 millions de francs FCFA d’amende. Malick Gakou qui a assisté au procès du début à la fin, a rejeté en bloc le verdict prononcé par le Tribunal correctionnel de Dakar.



«Le procès est un procès politique, bien évidemment le résultat est politique. Le verdict que nous venons d’apprendre, est la résultante la plus manifeste du visage hideux de ce régime, qui utilise la justice et qui l’instrumentalise à des fins politiques ».













Ndèye R. Thiane (stagiaire)