Condamnation de Samba Sow: satisfait, l’avocat de la famille de Fatoumata Mactar Ndiaye plaide la réactivation de la peine de mort

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdou Djaly Kane, avocat de la famille de feu Fatoumata Mactar Ndiaye se dit satisfait de condamnation de Seckou Samba Sow dit Bathie. Ce dernier a été déclaré coupable du meurtre de l’ancienne vice-présidente du Cese et a été condamné ce mardi aux travaux forcés à perpétuité. En sus, il devra également payer des dommages et intérêts d’un montant 200 millions Fcfa aux héritiers de la défunte, et 150 millions pour dédommager le fils Adama Bâ qu’il avait blessé après avoir tué sa mère. « C’est une décision qui ne me surprend pas, s’est-il félicité. Comme je l’avais dit lors de ma plaidoirie, l’accusé a fait preuve d’une barbarie spéciale qui a emporté la vie d’une femme ».



L’avocat a profité de l’entretien avec nos confrères de « Iradio » pour plaider la réactivation de la peine de mort. « « Cette affaire doit amener les autorités à revenir sur la suppression de la peine de mort. Celle-ci a été faite sans consulter le peuple. Aujourd’hui, la majeure partie du peuple Sénégalais est contre la peine du mort. Ce pays devient de plus en un pays violent. Chaque jour, on entend qu’une femme est violée et tuée ou qu’un est égorgé. Ça ne doit pas continuer », a-t-il lancé.

