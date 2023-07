Condamné à 2 ans de prison, Dabo préparait la Tabaski avec du chanvre indien

Pour préparer la Tabaski, L. Dabo avait acheté de la drogue qu’il comptait écouler afin de gagner de l’argent. D’après Le Soleil, il n’a pas réussi son coup. Il a comparu mardi dernier avec son ami et complice, A. Ndiaye, devant le Tribunal des flagrants délits pour offre et cession de drogue. Ils ont tous les deux écopé de 2 ans ferme de prison, lit-on dans Senenews.



L. Dabo et A. Ndiaye ont été condamnés malgré leurs dénégations. Le premier a nié avoir cotisé 40 000 F CFA comme mentionné par les enquêteurs. Il a déclaré avoir acheté une valeur de 5000 F CFA pour éviter une rupture de stock avec la Tabaski.



“Dites plutôt que vous vouliez revendre pour avoir de l’argent pour la Tabaski. C’est ce que vous aviez dit à la police”, lui a rappelé le juge.