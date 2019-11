Condamné pour bigamie : l’ex-femme d’Abdoul Mbaye saisit sa maison de Ngor et la met en vente Aminata Diack, l’ancienne épouse d’Abdoul Mbaye, a exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar, condamnant l'ancien Premier ministre à lui payer 100 millions FCfa de dommages et intérêts. Elle a ainsi saisi la villa de l’Ex-PM, à Ngor qu'elle a décidé de vendre, selon "Libération". Le tribunal a d’ailleurs ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative de la villa et le juge a désigné Cheikh Latyr Diack, qui a un délai de 30 jours pour rendre son rapport, ajoute la même source. Abdoul Mbaye avait été condamné pour bigamie, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos