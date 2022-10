Condamnée à 20 ans: Le procès en appel d’Aïda Mbacké fixé au 29 novembre prochain Le président de la chambre criminelle de Dakar, le juge Dembélé, avait rendu le 17 novembre 2021, son verdict dans l’affaire Aïchatou Mbacké plus connue sous le nom de Aïda sa Mbacké, accusée d’avoir brûlé vif son mari Khadim Ndiaye. Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Le juge avait disqualifié le chef d’assassinat avec préméditation, initialement reproché en meurtre et l’avait déclaré coupable de ce chef.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 23:28

Ses conseils qui n’étaient pas d’avis avec la décision du juge avait déjà annoncé qu’ils vont interjeter appel pour l’infirmation de la peine qu’ils jugent très lourde pour leur cliente. Ainsi, les robes noires ont joint l’acte à la parole. Par conséquent, l’affaire sera à nouveau jugée le 29 novembre prochain.



À retenir, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre, Aïda Mbacké, enceinte de neuf mois, aspergeait son mari d’un liquide inflammable, Khadim Ndiaye avant de mettre le feu dans la chambre conjugale. La cause : Aïda avait appris que son époux avec qui elle a partagé 6 ans de vie conjugale s’était marié, en catimini, avec une certaine Molina.



Jugée le 3 novembre dernier, elle avait fait savoir au juge qu’elle n’avait aucunement l’intention de mettre un terme à la vie de son bien aimé mais voulait se suicider à cause du comportement frustrant de celui-ci à son encontre.





