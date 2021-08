Condoléances: Dethie Fall et une forte délégation à Thienaba pour présenter leurs condoléances En compagnie d’une forte délégation, le président Dethié Fall s’est rendu à Thiénaba chez le Khalife Général Serigne Assane Seck et chez Serigne Ibrahima Seck fils aîné du regretté Khalife Serigne Abdourahim Seck pour présenter ses condoléances émues à tous les disciples de Thiénaba ainsi qu'à toute la Ummah Islamique.

La délégation du President était composée de Massamba Diop opérateur économique, Dr Camara, Dr Ibrahima Ndiaye, Dr Souleymane Mbengue, Dr Alassane Thiam, Mamadou Sène, Djibril Bèye et des responsables du PRP à Thiénaba, à savoir Mansour Dièye cadre du parti, Ibrahima Cissé,...



Qu’ALLAH SWT, dans sa Miséricorde Infinie , Accueille le défunt dans son paradis le plus élevé .





