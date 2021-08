Condoléances: Macky Sall s'est rendu à Darou Mousty et Darou Miname Le Président Macky Sall s'est rendu hier après-midi dans la région de Louga, pour présenter ses profondes condoléances et celles de la Nation, à la famille de Mame Thierno Birahim Mbacké, suite au rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacké, une perte pour le Sénégal et toute la Ummah.

Un homme de foi avec qui il entretenait des relations exceptionnelles.

Devant le nouveau khalife de Darou Mousty, Serigne Bass Anta Niang, le Chef de l’Etat lui a rendu hommage.



Le Président Macky Sall a également renouvelé son engagement à renforcer et à consolider ses relations avec la cité religieuse de Borom Darou.



Après Darou Mousty, le Chef de l’Etat s’est rendu à Darou Marnane pour partager la douleur de la famille de Serigne Modou Makhtar Mbacké. A son grand frère, Mame Thierno Mbacké, le Président Macky Sall a présenté ses condoléances et celles du peuple sénégalais.



Avec le défunt Serigne Modou Makhtar Mbacké, il a eu des relations privilégiées, qui datent d'avant son accession au pouvoir.













