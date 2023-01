Condoléances : Une délégation du PDS auprès de la famille de feu Serigne Modou Niang, surnommé le « promoteur de l'alternance ». Suite au rappel à Dieu du promoteur Serigne Modou Niang, le président Abdoulaye Wade et le candidat du PDS Karim WADE ont envoyé une très forte délégation pour présenter leurs condoléances à la famille de Serigne Modou Niang. La délégation était dirigée par Abdoulaye Racine Kane.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué reçu, après les salutations et présentations, Abdoulaye Racine Kane a transmis les condoléances du Président Abdoulaye Wade, de Karim Wade et du parti à la famille du défunt. Il a formulé des prières à l’endroit du défunt. Des témoignages sur Serigne Modou Niang et sur ses réalisations dans le cadre de la lutte sénégalaise qui lui ont valu le surnom de "promoteur de l'alternance" ont été faits par Abdoulaye Racine Kane.



Puis, les membres de la famille du regretté Serigne Modou Niang qui ont reçu la délégation du PDS avec beaucoup d’égards et d’amitié, ont, à leur tour, pris la parole pour transmettre leur message à la délégation du PDS, au Secrétaire Général National et au candidat.



Son frère aîné Modou Niang, porte-parole de la famille, a commencé par faire des témoignages sur les relations très étroites qui liaient Feu Serigne Modou Niang au Président Wade et au candidat Karim Meïssa Wade. Il a rappelé à la délégation que ces relations trouvent leur origine à Kébémer, et remontent à leurs parents.



Ensuite, il a salué le geste très touchant du Président Wade et de Karim Wade suite au rappel à Dieu de son frère. Il a enfin réitéré son engagement envers le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et le candidat du PDS, Karim Wade.



Des prières ont été formulées à l’endroit de feu Serigne Modou Niang pour le repos éternel de son âme.









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook