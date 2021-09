Condoléances: Youssou Ndour chez son ami de longue date, Pierre Goudiaby Atepa Youssour Ndour, accompagné de son manager, Mady Dramé, s'est rendu ce lundi chez Pierre Goudiaby Atepa, qui a perdu son frère il y a quelques jours, pour lui présenter ses condoléances.

Amis de longue date, Youssou Ndour et Pierre Goudiaby Atepa se sont rencontrés ce lundi. Le premier nommé est venu présenter ses condoléances au second, qui a perdu son frère, il y a quelques jours.



L'architecte s'est même souvenu d'un de ses séjours en Inde, il y a trente (30) ans. " On m'avait dit que Youssou Ndour est en Inde pour un concert. J'ai rapidement traité ce que j'avais à faire pour aller suivre le concert. Ceci pour vous dire que Youssou et moi, cela ne date pas d'aujourd'hui ", a-t-il fait savoir.



Les deux hommes ont chacun vanté les mérites de l'autre, en ce qui concerne le modèle de leadership qu'il incarne au Sénégal et dans le monde.





