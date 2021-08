Confection de 4 020 000 de blouses: Le regroupement des sérigraphes du Sénégal exige de la transparence Le regroupement des sérigraphes du Sénégal par la voix de son président M. Djibril SENE remercie le Président de la république S. E M. Macky SALL pour son soutien au secteur de l’artisanat très touché par la crise du COVID 19. C’est ainsi qu’une enveloppe de dix milliards de francs CFA a été décaissée pour la confection de 4 020 000 de blouses destinées aux élèves.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Le regroupement des sérigraphes du Sénégal s’engage aux côtés du chef de l’État, du ministre de l'artisanat, de la direction du mobilier national, de la direction du DER et du ministre de l'éducation nationale pour aider à la bonne marche de ce projet qui donnera une bouffée d’oxygène au secteur de l’artisanat et contribuera fortement à la relance de nos activités. Également, vu la différence sociale constatée dans nos écoles, l’uniformisation des tenues en milieu scolaire est plus que nécessaire pour garantir un bon environnement d’études à nos enfants. En plus le marquage est indispensable pour permettre d’identifier les écoles et en même temps repérer les élèves ou qu’ils peuvent se trouver sur le territoire national.



Par ailleurs, nous tenons à informer le président de la République et toute l’opinion nationale que des agissements visant à écarter les sérigraphes du marquage des blouses sont en train d’être menés par des personnes tapis dans l’ombre qui ont pour objectif d’augmenter le profit des confectionneurs en faisant en sorte de garder l’enveloppe de dix milliards entièrement pour eux.



Le prétexte avancé par ces derniers est que le prix de revient de la confection d’une blouse serait sous-évalué. Le prix d’achat proposé par l’état serait très bas et que la sérigraphie ne pourrait pas rentrer dans leurs charges. Ce qui est totalement erroné.



Nous rappellerons que le cahier des charges prévoit la confection, le marquage et tout frais jusqu’à la livraison contre le paiement fixé par tenue. De ce fait, vu les prix appliqués sur le marché de la sérigraphie, le marquage reviendra aux confectionneurs, le montant forfaitaire de 200 Fcfa par tenue. Ce qui constitue une part d’environ 850.000.000 sur les dix milliards. Cette part est bien évidemment non négligeable pour notre secteur. C’est pourquoi nous exigeons que le cahier des charges soit respecté et l’ensemble des blouses soit marqués par des sérigraphes disposant de toute la technique requise à cet effet.



Nous n’accepterons pas d’être laissés de côté et exigeons d’être associés à toute la chaîne de la confection à la livraison car la confection et la sérigraphie constituent des métiers complémentaires depuis plus de 60ans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos