Confection de faux billet d’avion à destination du Nicaragua : Un entrepreneur déféré au parquet

Âgé de 30 ans, l'entrepreneur Elh. K. Diallo a été déféré au parquet par la Division des investigations criminelles (Dic), pour escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de M. Sy, informaticien de profession.



Selon "L'As", le mis en cause avait promis un voyage au Nicaragua à M. Sy, moyennant 5 millions FCfa. Après avoir empoché l’argent, il a donné un faux billet d'une compagnie de la place. La victime qui n’a jamais soupçonné une arnaque, est tombée des nues à l'aéroport, lorsqu'on lui a fait comprendre que le billet était faux.



Alors sans tarder, il s’est rendu à la Dic, pour porter plainte contre El H. K. Diallo, pour escroquerie et abus de confiance. Le sieur Diallo, lui, accuse ses collaborateurs de l'avoir roulé dans la farine. Ce qui va motiver sa garde-à-vue et son défèrement au parquet, pour escroquerie, faux et usage de faux.