Confection des listes départementales de YAW: Les numéros 2 du ‘’Pur’’, de ‘’Taxawu Sénégal’’ et de ‘’Pastef’’, indexés

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

La confection des listes départementales de ‘’Yewwi Askan Wi’’, celle de Dakar notamment a été faite par les numéros 2 du ‘’Pur’’, de ‘’Taxawu Sénégal’’ et de ‘’Pastef’’.



Source A est revenu sur comment Khalifa Sall a reçu le mandat de confectionner la liste et la condition qu’il a posée pour accepter ce privilège.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook