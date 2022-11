Conférence à l'Ucad: La réalisation d’un droit pénal dans l'espace Ohada au menu des débats

Comme nous aimons beaucoup l’espace universitaire, restons-y ! Cette fois-ci avec l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupant les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Justement, le Club Ohada de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) organise son webinaire (conférence à distance) dont le thème porte sur : La réalisation du droit pénal dans l’espace Ohada. Ce sera le dimanche 04 décembre 2022 à partir de 15 heures à l’Ucad. Une conférence animée par l’éminent juriste Dr Thierno Amadou Ndiogou, enseignant-chercheur à l’Ucad, et Dr Abdoul Aziz Diop, spécialiste en droit privé comme modérateur.



L’initiative de ce webinaire découle d’une analyse ayant abouti au triste constat que le juriste nourrissant une préoccupation d’efficacité et d’effectivité du droit criminel pourrait ressentir une légitime frustration. En effet, eu égard à l’objectif de sécurité juridique et judiciaire recherché par le droit uniforme, la physionomie du régime répressif au sein dudit espace offre le spectre propice d’une bataille entre les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale. C’est dans cette optique que le Club Ohada de l’Ucad a décidé de son tour de promouvoir et de vulgariser un Droit pénal au cœur dans l’espace Ohada dont le Sénégal est membre.

Avec Le Témoin