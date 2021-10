Conférence annuelle Babacar Ndiaye d’Afreximbank : L’Afrique invitée à combler son déficit scientifique et technologique

Selon un communiqué de presse, elle a appelé les dirigeants africains à combler le fossé scientifique et technologique de la région afin de tirer pleinement partie de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



Selon la même source, elle a dévoilé une série de statistiques qui ont montré que l'Afrique est loin derrière le reste du monde dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (Sti). «Seulement 0,1% de toutes les demandes de brevet sont enregistrées en Afrique, contre 65% en Asie et 25% en Amérique du Nord.



L'Afrique ne participe que pour 2 % dans la recherche mondiale et de 1 % dans les dépenses de recherche. En outre, l’Afrique compte 11 chercheurs par million d'habitants tandis que les pays les plus performants au monde, comme la Corée du Sud et le Danemark, comptent entre 7 000 et 8 000 chercheurs par million d'habitants », a-t-elle dit.



« Comment un continent avec la plus grande part de terres arables, un continent avec la population la plus jeune, un continent qui a alimenté toute la révolution industrielle mondiale, un continent qui a contribué à stimuler l'industrie de la téléphonie mobile, un continent qui est à l'aube de soutenir la transition énergétique mondiale vers une technologie plus verte avec un grand stock de gisements de terres rares acceptent des statistiques aussi lamentables ? », a-t-elle demandé.



Elle a imputé la négligence de la science et de la technologie aux résultats peu flatteurs du développement. Le déficit d'investissement dans la science et la technologie et l'absence d'infrastructures économiques et scientifiques ont sapé le processus de transformation économique tant au niveau structurel que sectoriel.

Les conséquences de ce déficit ont été importantes et incluent une dépendance continue au modèle colonial d'extraction des ressources, largement responsable du piège débilitant de la pauvreté et du piège de la dépendance à l'aide. »



L'ancienne présidente a fait remarquer que l'échec de l'Afrique à progresser dans les domaines de la science et de la technologie a été aggravé par la fragmentation de ses marchés. Elle a salué la création de la Zlecaf pour avoir surmonté cet obstacle et créé le plus grand marché unique au monde. Cependant, la transformation économique anticipée par le marché du libre-échange dépend du fait que l'Afrique « comble son écart scientifique et technologique avec le reste du monde » et « produise durablement le bon ensemble de compétences pour développer le commerce extra et intra-africain ».



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Conference-annuelle-Babaca...