Conférence annuelle de la Banque des règlements internationaux : Le Gouverneur de la Bceao revient sur les mesures prises contre l’inflation dans l’Uemoa

Selon un communiqué de presse, lors de son intervention, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a souligné que, malgré la résilience de l'activité économique mondiale, les pressions inflationnistes persistent, en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des tensions géopolitiques.



Il a expliqué que l'inflation dans les pays de l'Uemoa a été fortement influencée par plusieurs chocs, notamment la baisse de la production alimentaire due aux changements climatiques, la hausse des prix des produits alimentaires et pétroliers importés, ainsi que la crise sécuritaire dans certains pays du Sahel. Ces facteurs ont conduit à une augmentation générale des prix dans l'Union en 2022, avec un pic de 8,8 % en août 2022.



Toutefois, a-t-il dit, ces pressions inflationnistes ont diminué à partir de 2023 grâce aux mesures prises par la Bceao et les Etats membres de l'Uemoa.



Au regard des incertitudes et des risques sur les perspectives d’inflation, le Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale a maintenu les taux directeurs inchangés lors de ses deux dernières réunions en mars et juin 2024, pour préserver la stabilité monétaire dans l'Union.



«Le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a également insisté sur l'importance de la coordination entre les politiques monétaire et budgétaire pour garantir l'efficacité des instruments de politique monétaire. Enfin, il a réaffirmé l'engagement de la Bceao à poursuivre ses efforts pour stabiliser l'économie et promouvoir l'inclusion financière », lit-on dans le document.



Adou FAYE





Source : Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou, a participé le 30 juin 2024 à Bâle, à la conférence annuelle de la Banque des règlements internationaux (Bri) sur le thème «Inflation et politique monétaire en Afrique : comprendre les défis régionaux ».Source : https://www.lejecos.com/Conference-annuelle-de-la-...

