Conférence annuelle des bourses africaines : Démarrage des travaux de la 24ème édition

Selon un communiqué de presse, participants et speakers, se sont connectés à la conférence depuis les différents pays d’Afrique ainsi que d’autres pays du Monde. Au rendez-vous, des discours impactant de la séance plénière, donnés par le Président de l’Association des bourses africaines (Asea), la ministre marocaine de l’Economie et des Finances, la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, le président du Conseil d’administration et le directeur général de la Bourse de Casablanca.



Dans son allocution lors de la séance d’ouverture, Dr. Edoh Amenounve, président de l’Asea a mis en évidence l’importance de l’association : « L’Asea est composée de 26 bourses africaines avec 2400 sociétés cotées. Ces dernières représentent une capitalisation boursière totale de plus de 1600 milliards de dollars américains, soit 61% du Pib du continent ». Le Togolais à la tête de l’Asea, a également rappelé le rôle important de l’événement :



« La conférence annuelle est l'événement phare de l'Association et rassemble l'ensemble de l'industrie des marchés des capitaux du continent pour discuter des défis et de l'avenir de nos bourses et infrastructures de marché ».

Par ailleurs, Kamal Mokdad, président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, la Bourse de valeur ayant abrité l’événement cet année, a spécifié que dans le contexte actuel les marchés financiers et particulièrement les marchés des capitaux africains, sont appelés à jouer le rôle de locomotive de développement qui contribuera à pallier les conséquences économiques de la pandémie et qui permettra d’inscrire notre continent sur une trajectoire de croissance pérenne et inclusive.



Cette séance inaugurale s’est clôturée par un discours de Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, qui a appelé autant les pouvoirs publics que les bourses et l’ensemble de l’écosystème à travailler de concert pour le développement des marchés boursiers africains.



Pour rappel, la 24ème Conférence de l’Asea placée sous le thème «Les marchés financiers, moteurs essentiels de l'émergence de l'Afrique», a tenu un programme riche, animé par une trentaine d’experts internationaux venant de différents pays du monde tels que le Royaume Unis, les Etats Unis d’Amérique, l’Afrique du Sud,

l’Arabie Saoudite, le Botswana, le Cameroun, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, Maurice, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.



