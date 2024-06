Conférence de Presse d'avant match Sénégal - RDC : Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly affichent leur détermination

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

À la veille du match crucial contre la République Démocratique du Congo (RDC), le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé et le capitaine emblématique, Kalidou Koulibaly, ont fait face à la presse pour partager leurs réflexions et leurs sentiments.



Préparation et sérénité des Joueurs



Aliou Cissé a commencé par souligner l'importance de la préparation de l'équipe. « Nous avons travaillé dur pour ce match. Les joueurs sont sereins et déterminés. La Coupe d'Afrique des Nations est derrière nous ; notre objectif principal est désormais la qualification pour la Coupe du Monde 2026 », a déclaré le sélectionneur. Il a également insisté sur la nécessité de rester concentré et de ne pas sous-estimer l'adversaire.



Détermination à remporter le match



Le coach et le capitaine ont exprimé une volonté farouche de gagner ce match pour le peuple sénégalais. « Chaque match est une bataille que nous devons remporter pour nos supporters », a affirmé Kalidou Koulibaly. « Nous savons ce que cela représente pour eux et nous donnerons tout sur le terrain. »



Le 100e match d'Aliou Cissé à la tête des "Lions"



Aliou Cissé a également évoqué un jalon personnel significatif, son 100e match en tant que sélectionneur des "Lions". « Atteindre ce nombre est une fierté, mais ce qui compte vraiment, c'est de continuer à mener cette équipe vers le succès et de réaliser nos objectifs », a-t-il confié.



L'absence de Sadio Mané et l'état d'esprit de l'équipe



Le capitaine Koulibaly a abordé l'absence de l'attaquant vedette Sadio Mané, un sujet incontournable. « Sadio est un joueur clé pour nous, mais son absence ne change pas notre état d'esprit. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Nous sommes une équipe soudée et nous allons montrer notre force collective sur le terrain. »



Cette conférence de presse a clairement montré la détermination et la confiance qui règnent au sein de l'équipe sénégalaise. Avec un coach expérimenté à la barre et un capitaine inspirant à ses côtés, les Lions de la Teranga semblent prêts à tout donner pour obtenir la victoire contre la RDC et poursuivre leur chemin vers la Coupe du Monde 2026.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook