Conférence de presse – Plainte contre Imam Kanté ? Le Camp de Wally Seck a définitivement tranché

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 19:11 | | 1 commentaire(s)|

La Famille de Wally Seck plus précisément son père a fait face à la presse afin d’apporter des réponses à la polémique sur le T shirt de son fils .



Après avoir éclairci plein de choses concernant la polémique sur le t-shirt de son fils Wally Seck, Thione Seck décide finalement de retirer sa plainte contre contre Imam Kanté .



Il Parait que les imams et ouléma du Sénégal se sont réunis pour présenter leurs excuses et demander au père de Wally Seck de retire sa plainte.

