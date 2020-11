Conférence de presse annoncée de Macky 2012 : Mohamed Moustapha Diagne et Cie s’en démarquent . Une conférence de presse annoncée par la tendance de Fatoumata Guèye Diouf qui a remplacé Me Moussa Diop pour ce samedi 28 novembre à partir de 15h suivie d’une «rencontre de présentation et d’échanges sur l’émigration irrégulière» n’est pas du goût de l’autre camp. Mohamed Moustapha Diagne et Cie s’en démarquent.

La bataille d’opinion entre les deux camps de la coalition Macky 2012 se poursuit

«Il nous a été donné de constater dernièrement dans les médias et les réseaux sociaux, un communiqué et une invitation adressés à la presse pour le compte de Macky 2012. Je voudrais, au nom de la conférence des leaders, informer l’opinion publique nationale et internationale que ces documents n’émanent pas des instances de la coalition et ne sauraient, par conséquent, engager Macky 2012», précise le coordonnateur de l’autre Macky 2012, Mohamed Moustapha Diagne.



Il annonce d’ailleurs que les «leaders authentiques de la coalition œuvrent inlassablement pour parachever l’œuvre de réunification de la grande famille des premiers alliés du Président Macky Sall qui sera couronnée par l’instauration d’une coordination tournante dans le pilotage de Macky 2012».



Et, dans ce sens, annonce le communiqué, «la presse sera conviée à la fin de ce processus inclusif et participatif».

Lequotidien.sn



