Conférence de presse de YAW : Khalifa Sall revient sur les bisbilles entre Barth' et Sonko et se veut clair et précis Khalifa Sall, membre des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a pris la parole en premier, ce mardi, lors de la conférence de presse de la coalition. Parlant de l’actualité dominante, Khalifa Sall est revenu sur les bisbilles entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko et se veut clair et précis.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Senenews.com souligne que sans évoquer les noms de Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias, il a évoqué les bisbilles entre ces deux leaders qui, ces dernières heures, ont défrayé la chronique chez les militants de Yewwi.



« Nous sommes un groupe d’amis. Que personne ne pense qu’on va se séparer, qu’on va se disloquer. Nous avons longtemps eu des différends entre nous, mais en notre sein, nous avons les moyens, les mécanismes, la force et surtout, la conviction, pour faire dépasser les péripéties rencontrées à Yewwi Askan Wi. Je souhaite apaiser les Sénégalais et leur dire que nous ne nous quitterons pas, ni aujourd’hui ni demain », a-t-il clairement déclaré.



