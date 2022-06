Conférence de presse des leaders de Yaw : Abass Sall et Ahmed Aidara n’ont pas raté Macky Sall et Benno Partageant la détermination des populations, Abass Sall au nom de Barthélémy Dias, actuellement hors du pays est d’abord revenu sur une anecdote venant d’un homme de 74 ans qui compte vaille-que-vaille participer à la manifestation prévue demain 8 juin,…

Il a tenté vainement de le dissuader, mais le vieux lui a expliqué que 10 ans auparavant, alors âgé de plus de soixante, il est descendu dans la rue pour contrer une volonté (celle de Wade), aujourd’hui aussi, étant apolitique, c’est par conviction qu’il va le faire..



Selon lui, c’est juste pour rappeler l’importance de ce rassemblement prévu, pour montrer à Macky sall et son régime que ce pays n’est pas sa propriété privée. Car c’est la défense de la République et de sa démocratie qui est en jeu.



Dénonçant la politique de deux poids, deux mesures, il a rappelé la mobilisation ans autorisation de « Ngom, le griot milliardaire » qui, après réunion a procédé à des processions sans autorisation…Pourquoi pas les autres citoyens de seconde zone ? demande-t-il ?



Revenant sur les péripéties de leur élimination, Ahmed Aidara, le maire de Guédiawaye, aussi a livré les détails de la stratégie ségrégationniste de la commission chargée des élections. Au-delà de ses révélations, il a affiché sa détermination d’en découdre avec l’autre coalition.



Il en a profité pour étaler l’injustice de la démarche de Macky Sall visant réduire ses opposants sous des prétextes fallacieux, rappelant qu’il a été sauvé de justesse par l’intervention de Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des mourides.



