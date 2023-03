Conférence de presse du Procureur général Ibrahima Bakhoum : Retour sur ces cinq personnalités ciblées au ministère de la Jeunesse

Dés l’entame, il a été souligné que c’est un point de presse et qu’il n’y aura pas d’échanges avec les journalistes ou plus précisément, de questions-réponses.



Ibrahima Bakhoum a indiqué la transversalité de cette affaire qui concerne le tribunal de Dakar et celui de Pikine Guédiawaye. C’est ainsi qu’il est revenu sur les enquétes menées qui ont permis des arrestations importantes pour la sécurité, car des projets d’attaque avaient été planifiés. Ce sont les raisons de cette rencontre, pour faire un compte-rendu sur ces arrestations et enquêtes.



Au ministère de la jeunesse, il s’agit de l’audition de Samba Fall, Djibril Kane, Mme Fatou Sy, Khoudia Ndiaye, Mamadou Sène, du 20 au 24 mars dernier. L’affaire suit son cours.