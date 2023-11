Conférence de presse sur le bilan d’étape de l’expo horticole Doha 2023 ASEPEX: Discours de Zahra Iyane THIAM

Mesdames et Messieurs,

Chers collaborateurs,

Chers partenaires de la presse,





Le Gouvernement du Sénégal a décidé de placer les exportations à la pointe du combat pour l’émergence. L’ASEPEX en est son bras armé et met en œuvre la stratégie Sénégal Export en créant les conditions de la visibilité commerciale du Sénégal.



C’est dans ce cadre que notre pays participe à l’exposition internationale horticole Doha 2023 depuis le 02 octobre, marquant l’ouverture officielle



dudit événement. Un rendez-vous exceptionnel premier du genre qui se déroule au moyen orient.



OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION DU SENEGAL À L'EXPO DOHA 2023



Si l’organisation de cette exposition témoigne de l’engagement du Qatar en faveur de la préservation de l’environnement pour les générations futures, la participation du Sénégal demeure la matérialisation en miniature de l’une des innovations majeures de notre pays en termes de travail et d’action abattu pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, et par ricochet de la lutte contre la désertification.



L’objectif global de participation est la présentation de notre héritage et potentiel commercial dans l’horticulture ainsi que les efforts consentis par les autorités publiques pour préserver la biodiversité, nourrir, soigner les populations et aménager des espaces verts pour améliorer le cadre de vie dans les villes dans l’objectif d’un Sénégal vert et durable à léguer aux générations futures conformément à la vision du PSE Vert initié par SEM le Président Macky SALL dans ses 5 initiatives nationales.



DEROULEMENT DE LA PARTICIPATION DU SENEGAL À L'EXPO DOHA 2023



Une exposition est un événement international qui a pour but d'informer le public sur les produits que les nations peuvent échanger, de partager l'innovation technique et technologique générée par le génie de l’homme, de promouvoir le progrès des nations et d'encourager la coopération internationale.



Si pour la communauté internationale, l’Expo Doha 2023 est une plateforme de dialogue et pour le pays hôte un outil pour le développement et la promotion du pays, pour nous, pays participant officiel, l’Expo Doha 2023 est une opportunité de rayonnement pour le Sénégal et de développement de sa coopération internationale en général mais surtout de promotion de ses relations avec le monde arabe avec qui nous sommes intimement liés.



Le Sénégal, par l’entremise de l’ASEPEX a placé sa participation dans le cadre du PSE vert avec comme thème « Senegal Going Green », déclinaison du théme général « Green desert, better environment : Desert vert, meilleur environnement »

L’ASEPEX, Commissaire général de section pays, est l’agence nationale qui a en charge la promotion des exportations dans l’optique d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations et de réduire, en conséquence, le déficit de la balance commerciale du Sénégal.



Cette orientation des pouvoirs publics a été réaffirmée dans le PSE qui ambitionne de multiplier par 2,5 les exportations à l’horizon 2035 en développant de 10 %, par an, les exportations sénégalaises.



C’est dans cette optique que, depuis le démarrage du processus relatif à l’expo de Doha 2023, l’ASEPEX a travaillé d’arrache-pied avec toutes les composantes qui gravitent autour de la question.



A la suite de l’ouverture officielle du pavillon du Sénégal en novembre, par le Ministre en charge du Commerce et Porte-parole du Gouvernement Monsieur Àbdou Karim FOFANA, nous avons noté une bonne affluence et un intérêt certain pour les présentations de notre pays. En 18 jours notre pays a enregistré 20 261 visiteurs soit 1125 visiteurs par jour en moyenne avec une augmentation de plus en plus croissante.



En outre, pour présenter et faire la promotion de l’offre exportable du Sénégal, une première cohorte de vingt artisans Sénégalais venus des 14 régions exposent des articles de souvenirs « Made in Sénégal » nous avons noté avec fierté la qualité des produits exposés.



Cet engouement pour le stand du Sénégal n’a rien de surprenant car notre une participation a permis :

1 – de répondre au thème et de montrer les merveilles et les innovations

du pays, d’une part ;

2 - de faire apprécier notre culture et découvrir notre potentiel

économique, d’autre part.



C’est pourquoi nous préparons activement notre journée nationale, moment phare dans le calendrier des expositions. La nôtre, prévue le 10 décembre, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, se déroulera en deux temps : un moment officiel et le forum économique.



Le Forum économique, verra la participation du secteur privé des deux pays, des institutions gouvernementales et des organisations internationales.



Il sera surtout question de mettre en exergue, lors dudit forum, des thèmes qui ont trait notamment à :

• L’environnement des affaires et aux opportunités d’investissements, présentés par l’APIX ;

• Aux projets phares du PSE (PAP 3A), exposés par le BOS-PSE ;

• Aux opportunités commerciales et à l’offre exportable du Sénégal qui

seront dévoilés par l’ASEPEX.



Ces thèmes essentiels pour l’émergence, feront l’objet d’une présentation aux opérateurs économiques, dans l’optique de vulgariser le potentiel économique et culturel de notre pays.



Pour cet important événement, l’Ambassade du Sénégal au Qatar, avec son Excellence l’Ambassadeur Habib Diallo, assurera la mobilisation des participants locaux particulièrement des opérateurs économiques qataris.



Ce forum sera une occasion pour l’APIX, le BOS et l’ASEPEX, d’exploiter les aspects synergiques de leurs missions respectives pour présenter au monde les avantages inestimables d’investir au Sénégal du fait que les possibilités d’exportation des produits made in Sénégal sont diversifiés. Pour conclure je voudrai réitérer nos remerciements appuyés à son Excellence monsieur le Président Macky sall, à mon nom propre et au nom de l’ensemble du personnel de l’ASEPEX, pour l’honneur qu’il nous fait en nous assurant de son accompagnement constant et sa confiance, mais aussi tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à cette exposition et à sa réussite.

Je vous remercie de votre aimable attention.