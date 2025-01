Conférence des administrateurs et managers publics : La première édition prévue le 20 janvier prochain

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, Cette première rencontre se tiendra au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), le lundi 20 janvier 2025. Un rendez-vous désormais annuel, voulu par le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, rassemblant les principaux dirigeants du secteur public et parapublic.



En vue de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique, le Chef de l’État avait organisé, le 27 avril 2024, un premier séminaire gouvernemental. «Dans la continuité de cette dynamique, il a été décidé d’instituer, au premier trimestre de chaque année, une rencontre nationale regroupant l’ensemble des administrateurs et managers publics. Cette rencontre est baptisée Camp (Conférence des administrateurs et managers publics) et constitue un espace de partage, d’orientation stratégique et de mobilisation autour des grands défis de la gouvernance et du pilotage des politiques publiques », lit-on dans le communiqué.



Pour cette première édition, il s’agit essentiellement de rappeler aux participants certains fondamentaux dans le domaine de la gouvernance publique, de la conduite et du contrôle de l’action publique. Comme objectifs particuliers, il s’agit de faire connaître la Vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère ; présenter les grands axes de la loi de finances pour l’année 2025 ; apporter un éclairage sur l’organisation et le fonctionnement des administrations, ainsi que sur la transformation digitale au sein de la sphère publique et mettre en avant l’importance de la bonne gouvernance et du contrôle de l’action publique à travers diverses communications d’institutions de régulation et de vérification.

Adou FAYE





Source : La Présidence de la République annonce la première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (Camp).Source : https://www.lejecos.com/Conference-des-administrat...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook