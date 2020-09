Conférence des leaders de Benno: Macky Sall zappe Me Elhadji Diouf

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la Conférence des leaders de Benno tenue avant-hier sous la présidence de Macky Sall, nous écrivions que tous les leaders étaient présents à l’exception des responsables de Macky 2012, dont la coalition est en proie à des querelles de leadership. Eh bien ! Il s’agissait d’une méprise.



En réalité, informe "L'As", les hors coalisés coordonnés par Me El hadj Diouf, ont été zappés par le chef de l’Etat. Est-ce que cela est dû à sa position exprimée contre le troisième mandat ? Beaucoup le pensent. Ce dont "L’As" est sûr, est que cette sous-coalition, composée pourtant de grands noms de l’espace politique national comme Diouma Dieng, Yoro Bâ de Naforé, Pape Diouf, ancien de Rewmi, etc., a été pénalisée par ces représailles. À moins qu’il ne rectifie dans ce contexte où il est la cible de tirs groupés de l’opposition.

