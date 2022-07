Conférence des présidents: une coupure suspend les activités, la Senelec identifie les responsables et sévit Lors de la Conférence des présidents africains, une coupure d'électricité a interrompu la séance de travail de ces derniers qui étaient invités par Macky Sall. Le chef de l'Etat n'a pas manqué de manifester son ire et la Senelec, de par sa direction a pris des mesures idoines pour sanctionner les fautifs.

Une coupure d’électricité à l’hôtel King Fahd a interrompu le déroulement des activités des présidents africains, invités de son Excellence le Président de la République, provoquant l’ire de ce dernier.



Les responsables de ce fâcheux manquement ont été automatiquement identifiés et des mesures prises sur le champ.



Compte tenu de son adhésion sans équivoque à la qualité du service, Senelec ne doit pas tolérer de telles légèretés surtout en de pareilles circonstances.

