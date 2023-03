Conférence religieuse des femmes gendarmes: Ce que le Général Moussa Fall a réellement dit

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 02:07 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la conférence religieuse des épouses des officiers de la gendarmerie tenue ce dimanche, à la salle des spectacles de la Caserne Samba Diéri Diallo, il est prêté au général Moussa Fall des propos menaçant contre le peuple sénégalais.



Que nenni ! Les propos du Haut commandant de la gendarmerie qui préside chaque année cette cérémonie privée et purement civile, ont été sortis de leur contexte.



Lors de son discours, il a tenu à rassurer les familles du personnel et la population face aux mensonges et manipulations des réseaux sociaux qui font croire que le pays brûle partout.

WhatsApp Audio 2023-03-27 at 01.45.10.ogg (373.36 Ko)



WhatsApp Audio 2023-03-27 at 01.45.10.ogg

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook