Conférence sur le terrorisme : une délégation de Médina Baye attendue à Nouakchott Cheikh Mahy Aly Cissé, porte-parole du khalife général de Médina Baye (centre), va diriger la délégation chargée de représenter la communauté "niassène" à la conférence internationale prévue à partir de mardi, à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, sur "le terrorisme et l’extrémisme", annonce un communiqué reçu lundi à l’APS.

La conférence se poursuivra jusqu’à jeudi, à l’initiative du savant et islamologue mauritanien Cheikh Abdallah Ibn Beyye, président du Forum de la vulgarisation des normes de paix et d’entente, dont le siège se trouve à Abou Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis.



Mohamed Ould El-Ghazaouani, le président de la Mauritanie, est le parrain de cet évènement auquel prendront part d’éminentes personnalités, dont des ministres, des experts et des chefs musulmans du monde arabe et d’Afrique.

Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, le khalife général de la cité de Médina Baye et président de l’Union islamique africaine, fondée en 1973 par son père, Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975), fait partie des personnalités invitées à cette conférence.



Il y sera représenté par une délégation dirigée par son porte-parole, Cheikh Mahy Aly Cissé. Selon le communiqué, des petits-fils de Cheikh Ibrahima Niass prendront part à la conférence internationale, aux côtés de Cheikha Mariama Niass, fille du défunt guide musulman, fondateur de la cité de Médina Baye, dans la commune de Kaolack.







