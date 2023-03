Conférence territoriale de Saint-Louis: 18 des 33 mesures retenues lors du Conseil des ministres délocalisé, réalisées Le gouverneur de la région de Saint-Louis a présidé la conférence territoriale sur les politiques publiques de l'État du Sénégal dans la la région Nord. Occasion prise par Alioune Badara Samb pour rappeler, devant toute l'administration territoriale de la région Nord, les collectivités locales, les services déconcentrés de l'État et les partenaires, que l'État du Sénégal avait octroyé plus de 300 milliards FCfa à la région de Saint-Louis, lors du Conseil des ministres délocalisé de juin 2014, pour la réalisation de projets et programmes entre 2018 et 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, sur les 33 mesures qui ont été prises, seules 2 ont été abandonnées, notamment le projet de sécurisation du complexe de Djougob dont l'assiette foncière a été réorientée vers le SERPP, pour le relogement des populations de la langue de barbarie touchées par l'avancée de la mer et le projet de dix fermes aquacoles orientés vers l'agence de l'aquaculture.



" Au final, (31) mesures ont été retenues comme sortant du Conseil des ministres délocalisé de Saint-Louis, dont 18 ont fait l'objet de réalisation pour un montant de 201 milliards 783 millions FCfa. 11 mesures sont en cours de réalisation pour presque plus de 100 milliards FCfa, et aujourd'hui, il n y a que deux mesures qui n'ont pas encore été réalisées ", a révélé le gouverneur Alioune Badara Samb, qui a précisé que la conférence territoriale est une activité phare qui permet à l'État de faire le point, dans le cadre d'une revue des interventions des différentes composantes.



" C'est une activité importante dans les circonscriptions qui est l'aboutissement d'un processus entamé depuis le niveau local, avec les communes, les arrondissements et les départements, pour faire le point et apprécier la mise en cohérence de l'ensemble des interventions de tous les acteurs, mais également le niveau d'importation ", a expliqué le gouverneur Alioune Badara Samb, qui a jugé très satisfaisant le niveau de réalisation des engagements.



Et, il n'a pas manqué de revenir sur quelques réalisations, dont " le renouvellement du parc automobile en cours d'exécution sans oublier le projet de désenclavement de l'île amorphile, la création d'équipements et d'infrastructures communautaires (écoles, lycées, centres de formation professionnelle, des maisons de la femme) ".



Dans le domaine de l'agriculture, des superficies importantes ont été emblavées et la production agricole portée à des niveaux jamais atteints , bien que l'objectif de l'autosuffisance alimentaire déclinée en 2017, n'a pas été atteint. Pour la riziculture, une importante quantité de paddy a été produite, avec une révolution de l'aspect transformation, qui a fait que le riz de la vallée, soit meilleur que le riz importé.



Dans le domaine de l'élevage, le gouverneur a vanté l'important potentiel de la région de Saint-Louis, avec beaucoup de réalisations faites pour encourager la culture fourragère, la valorisation de la race, avec des milliers de têtes et de sujets destinés à l'embouche, sans compter les vaches laitières Montbéliard, importées et mises à la disposition des producteurs, sans oublier les autres composantes comme le secteur de l'éducation, a laissé entendre Alioune Badara Samb.















Adama Sall (Saint-Louis)

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook