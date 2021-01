Conférence territoriale régionale : Tamba vers un «avenir prometteur» La région de Tambacounda a tenu, samedi dernier, sa conférence territoriale annuelle, sous l'égide du gouverneur de région, Oumar Mamadou Baldé, et en présence des acteurs territoriaux. Cette rencontre aura permis de faire le point sur l’évolution de la courbe de développement de la région.

Selon les statistiques, il est ressorti clairement que Tambacounda est en train de faire des progrès indéniables. Les lignes ont bougé sur beaucoup de secteurs, a noté le chef de l'exécutif régional. Et cela, entre 2014, date de la tenue du Conseil des ministres, délocalisé où les engagements en termes d'investissements pour la région, étaient arrêtés à 201,900 milliards FCFA et fin 2020.



D’après toujours les statistiques, pour l’année 2020, en faisant le cumul des engagements déjà réalisés et ceux en cours de réalisation, le volume des investissements dans la région de Tambacounda est évalué à plus de 487,475 milliards FCFA dans les domaines porteurs de développement (énergie, santé, infrastructures, éducation, etc...).



Ce volume, il faut le préciser toutefois, ne prend pas en compte les secteurs non encore renseignés.

Les mêmes informations renseignent de l'importance des investissements en cours dans les secteurs du transport ferroviaire (306 milliards), des infrastructures et services de transport (92 milliards) ayant entrainé un dépassement de plus de 285,575 milliards FCFA par rapport à la prévision des 201,900 milliards FCFA. Ce qui implique un taux de réalisation de 240%, donc un dépassement de 140%.



Lors des évaluations précédentes de 2016 et 2017, ce volume était, respectivement, à 141,162 milliards FCFA et 159,148 milliards FCFA. La comparaison des volumes entre 2016 et 2019 fait observer un accroissement de plus de 34 milliards FCFA en valeur absolue. En valeur relative, la région est passée de 70% à 88% en 2019, pour atteindre 100% en 2020.

Pour ce qui est du nombre de projets et d'actions, la région en compte un nombre total de 81. Parmi ceux-ci, 28 actions sont déjà réalisées, soit un taux de 35%. 30 projets ou actions sont en cours de réalisation, soit un taux de 37%. Et 23 actions n'ont pas encore démarrée, soit 28%.



Cette progression du nombre d’engagements ou d’actions suggère que, nonobstant la réalisation totale des engagements financières des 201,900 milliards FCFA et son dépassement de plus de 283 milliards FCFA, il est à relever que certaines activités retenues n’ont pas démarré, notamment les 23 projets.



Quelles que soient les réalisations, il demeure cependant qu'il y a des points importants à surveiller, notamment les projets majeurs qui tiennent à coeur les populations de la région.



Il s'agit, entre autres, du démarrage des travaux de l’Université du Sénégal oriental (USOR), de la réhabilitation de la ligne ferroviaire, de la construction de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba, avec la construction du terminal à containers dans la ville de Tamba et tout l'impact économique qu’il engendrera.



S'y ajoute la perspective des travaux de l’aéroport de Tambacounda qui a été intégré dans le Programme de rénovation des aéroports du Sénégal (PRAS). Des projets qui, selon le gouverneur, feront de Tambacounda un hub économique dans la sous-région. «Avec ces trois grands projets majeurs, à côté de ceux qui sont déjà réalisés, je peux dire que l'avenir est prometteur pour nos populations et notre jeunesse», a déclaré M. Baldé

