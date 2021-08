Confessions / Il heurte deux "Jakarta", écrase le taxi: Le chauffeur, en garde-à-vue, dit s'être endormi Auteur d'un véritable carnage ce dimanche à Kaolack, le chauffeur du camion malien a avoué avoir baissé sa garde, en dormant au volant.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 07:33 | | 0 commentaire(s)|

Non content d'avoir heurté deux (2) "Jakarta", le chauffeur du camion malien a fini sa course "sur" un tax, tuant du coup, quatre des cinq passagers.



En garde-à-vue, il se confesse, arguant qu'il s'est endormi au volant de son véhicule. Ces camions, comme l'a dit un riverain, sont en train de réduire la population sénégalaise. Le 31 mai dernier, c'était quasiment le même cas de figure avec la mort des agents de leral, brisés dans leur élan par un camion...malien, au niveau de l'axe Tambacounda-Kédougou.



Quatre manifestants ont été arrêtés, avec les émeutes déclenchées à la suite de l'accident. Sept camions maliens ayant été brûlés sur le champ.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos