Confidence Nabou 36 ans : « Une semaine souma teudoul ak goor, je deviens … »

« Je suis Seynabou, une jeune femme, âgée de 36 ans et célibataire. Certains me qualifieraient de vieille fille, mais je m’en moque. Ce qui m’emmène à t’écrire, j’ai besoin de comprendre si je suis malade ou si c’est juste un mode vie qui me fatigue.

Mes amies ont tourné le dos aux hommes, moi je ne peux pas. Parfois je connais des déviations s*xuelles. D’ailleurs quand j’entends une fille dire qu’elle ne se donne jamais aux hommes, j’en ris. Souvent je me surprends à me m*sturber parce que je n’ai pas été satisfaite après un rapport s*xuel… En gros, je ne peux pas me passer des hommes depuis que j’ai goûté au fruit interdit à l’âge de 15 ans. Si je reste plusieurs jours sans faire l’*mour je m’énerve pour un rien. Alors, dites moi, que dois-faire ? Me laisser aller ou mettre un frein à cette habitude ? Dans ce cas, comment contrôler ma nervosité ? »



REPONSE DE FLEUR



Pour être honnête avec vous, je ne sais comment vous répondre. C’est un problème qui dépasse mes compétences. Je vous suggérerais de vous tourner vers un s*xologue. Lui seul pourra vous dire exactement ce qui se passe et pourquoi vous n’arrivez pas à vous contrôler lorsque vous ne faites pas quotidiennement l’amour.



Cependant, puisque vous êtes déjà habituée à ce mode de vie, si vous avez un seul partenaire s*xuel, c’est l’idéal. Sinon évitez le v*gabondage s*xuel, qui pourrait vous conduire à des maladies graves et parfois incurables.