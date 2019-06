Confidence de Ndèye Bineta: « je suis tombée enceinte de mon cousin, parce que sama dieukeur meunoul am dom té…..»

La vie nous réserve parfois des surprises et c’est ce qui me pousse à vous raconter mon histoire aujourd’hui !



J’ai vécu une relation d’inceste et j’en paie le prix fort. Je vous raconte mon histoire sous le sceau de l’anonymat.



Un jour dans mes déboires, j’ai rencontré un PDG d’une grande société qui a fait de moi son épouse après 6 mois de relation.



Nous filons le parfait amour car il est à mes petits soins, loin de ce que vous pouviez imaginer, je ne l’aime pas à cause de son argent mais parce que c’est un être extraordinaire.



Le jour où tout a basculé



Depuis près de 3 ans, nous cherchons à avoir un enfant mais hélas, mon homme est stérile.



Un jour, il devait aller en mission pour trois mois et ne pouvant pas rester seule dans la maison, j’ai demandé à mon cousin de venir loger le temps d’absence de mon mari.

C’est le fils aîné de mon oncle paternel. Grand, beau gosse, avec de beaux yeux et des lèvres sensuelles. A son arrivée, il dormait dans l’une des chambres du rez-de-chaussée.



Des jours et des semaines passaient et un soir, alors que je partais l’appeler dans sa chambre pour dîner, je l’ai surpris tout nu qui voulait s’habiller.



Je n’avais pas fait l’amour depuis 2 mois, mon mari était toujours fatigué. Quand j’ai vu son machin, je ne me suis pas retenue.



On l’a fait une fois, deux fois et ainsi de suite. Lorsque mon mari est revenu de mission, j’avais déjà un retard de quelques semaines et le test a confirmé une grossesse.



Que dois-je faire, avorter ou garder l’enfant? Si j’avorte, je n’aurais jamais d’enfant et si je le garde, mon époux pourrait demander le divorce.

